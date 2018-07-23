Engelliye çifte maaş

Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Bin 179 lira 40 kuruşluk evde bakım maaşı aylık ödenirken, bin 951 liraya kadar çıkan engelli aylığı ise 3 aylık veriliyor. Her iki ödemeyi de almak mümkün. Bunun için şartları taşımak gerekiyor. Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişiler engelli aylığı alabiliyor. Sigortalı olarak çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engelliler aylık alamaz. Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar da aylık alamıyor. Engelli aylığı alabilmek için bir de gelir sınırı var. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 483 lira 63 kuruştan az olması gerekiyor.
GELİR KISTASI VAR
Evde bakım parasından yararlanmak için ise sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor.
GELİR KISTASI VAR
Evde bakım parasından yararlanmak için ise sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor.
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