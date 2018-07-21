Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Migros'un Kipa'yı devralması ile ilgili duyuru metni, ihraç belgesi ve tadil metnini onayladı, şu açıklamayı yaptı: "Migros tarafından Kipa'nın tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Migros'un artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmesinin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin Kurulumuzca onaylanması taleplerinin birleşme işlemi kapsamında gündeme gelen birleşme oranı, değişim oranı ve ayrılma akçesi fiyatının, olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."
Kipa'nın devir işlemi tamam
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.