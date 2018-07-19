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Organ ve doku nakline destek

Organ ve doku nakline destek
Hükümet, organ ve doku nakillerinin sayısını ve niteliğini artırmak için verdiği desteği artırdı. Organ ve doku nakil işlemlerinde yüzde 20'den 150'ye varan oranda fiyat artışı uyguladı. Artışlarla birlikte vatandaşlara ücretsiz yapılan 201 işlem için devletin hastanelere ödediği ücret yükseltildi. Genel Müdürü Mehmet Selim Bağlı, organ ve doku nakli gibi hastadan fark alınmayan işlemlerde nakil merkezlerinin talepleri doğrultusunda yeni fiyat belirlemesi yaptıklarını söyledi.


Safure CANTÜRK
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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