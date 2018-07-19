Aydınlı büyüyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Aydınlı Grup'u devraldıkları 2017 Ocak'tan beri şirketin cirosunu ve ihracatını artırdıklarını belirterek, "2018'in ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre cirosal bazda yüzde 37.4 artış var. 588 milyon lira olan ciro 809 milyon liraya yükseldi. Yıl sonuna kadar bunu 1.8 milyar lira seviyesinde kapatmayı hedefliyoruz" dedi. Aydınlı Grup, gelecek 5 yıl içinde cirosunu 2.8 milyar liraya çıkarmayı hedefliyor. Ciro içindeki ihracat payını yüzde 24'e çıkartarak 2023'te 672.3 milyon liralık ihracata ulaşmayı planlayan şirket, toplam mağaza sayısını ise bu tarih itibarıyla 930'a çıkarma yönünde çalışmalar gerçekleştiriyor. Gülal, Aydınlı Grup'u devraldıkları andan itibaren liyakatli, ehliyetli bir yönetim oluşturduklarını vurguladı.