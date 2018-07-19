Zengin ve becerikli

Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı ilan edildi. Bezos, 150 milyar doları aşkın servetini, dünyadaki ilk internetten kitap satışı yapan Amazon.com'u kurarak elde etti. 1964 doğumlu Bezos, dünyanın en zengin insanı olmasının yanı sıra ilginç özellikleri ile de dikkat çekiyor. Çok çalışan ancak iş bağımlısı olmayan Amerikalı işadamı, her gün akşam yemeğinden sonra bulaşıkları yıkıyor. Günlük rutini çok sayıda aile aktivitesini içeren Bezos, asla saat kurmuyor. Bezos, 8 saat uyuyup, alarma ihtiyaç olmadan uyanıyor. Tarihteki en zengin kişi unvanını elde eden Bezos, yazar olan karısı Mackenzie Bezos ile sağlıklı bir kahvaltı yaparak güne başlıyor. Eşi ve 4 çocuğuyla kaliteli zaman geçirmek için sabah erkene program düzenlemeyen Bezos, genel olarak toplantı yapma konusunda istekli değil. Bezos, Amazon yatırımcılarıyla yılda sadece 6 saat görüşüyor. Amazon, bugün kitap, televizyon, futbol ayakkabısı ve mobilya dahil birçok şey satarak günlük 100 milyon dolardan fazla ciro yapıyor.
Amerikalı milyarder, eski bir tekstil müzesini 23 milyon dolar harcayarak eve çevirdi. Washington'un en büyük evi haline gelen müze, 27 bin metrekare.
Amerikalı milyarder, eski bir tekstil müzesini 23 milyon dolar harcayarak eve çevirdi. Washington'un en büyük evi haline gelen müze, 27 bin metrekare.
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