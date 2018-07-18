Ailenin en ucuz tatili 2 bin 589 TL

Ramazan'ın ve seçimlerin ardından tatil sezonu açıldı. Hareketlilik turizmciyi sevindirirken, pek çok aile de tatil hazırlığı yapıyor. TAKVİM, seyahat planlayanlar için otel ve uçak fiyatlarını araştırdı. Buna göre; Ege ve Akdeniz'in gözde tatil yörelerinde 5 yıldızlı otellerde kişi başı gecelik fiyatlar 90 liradan başlıyor, 900 liraya kadar çıkıyor. Oteller genel olarak çocuklardan para almıyor. 5 yıldızlı otellerde 3 kişilik ailenin konaklama fiyatı böylece günlük 180 lira ile bin 800 lira arasında değişiyor. Uçak bileti fiyatları ise uçuş için seçilen tarihe göre ve alınan zamana göre değişiklik gösteriyor. 20 Temmuz'da yola çıkıp 29 Temmuz'da İstanbul'a dönmek isteyenler kişi başı istikamete göre değişmekle birlikte 323 liradan başlayan ödeme yapıyor. 3 kişinin uçak bileti masrafı 969 lirayı buluyor. Ailenin bu sürede otel masrafı da en az toplam bin 620 lira oluyor. Böylece 3 kişilik ailenin 5 yıldızlı otelde 9 günlük tatil masrafı 2 bin 589 liradan başlıyor.
HIZLI DAVRANIN
Anı Tur Başkanı Veli Çilsal, Ege ve Akdeniz sahillerinin yanı sıra kültür turlarının da bu sene yoğun tercih edildiğini söyledi. Hem yurt içinden hem yurt dışından ciddi yoğunluk yaşandığını anlatan Çilsal, Kurban Bayramı için de rezervasyonların sürdüğünü vurgulayarak, "Bayramda oteller yüzde 100 dolu olacak. Şu an rezervasyonunu yapan yer bulur ancak 1-2 hafta içerisinde yer bulmak zorlaşacak" dedi.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
HIZLI DAVRANIN
Anı Tur Başkanı Veli Çilsal, Ege ve Akdeniz sahillerinin yanı sıra kültür turlarının da bu sene yoğun tercih edildiğini söyledi. Hem yurt içinden hem yurt dışından ciddi yoğunluk yaşandığını anlatan Çilsal, Kurban Bayramı için de rezervasyonların sürdüğünü vurgulayarak, "Bayramda oteller yüzde 100 dolu olacak. Şu an rezervasyonunu yapan yer bulur ancak 1-2 hafta içerisinde yer bulmak zorlaşacak" dedi.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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