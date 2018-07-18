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20 Bin sözleşmeli öğretmen atanıyor

20 Bin sözleşmeli öğretmen atanıyor
Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvuruları dün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını 'www..gov.tr' internet adresinden açıklamıştı. Adaylar, atama tercih başvurularını 20 Temmuz gününe kadar MEB'e yapabilecek. Atama sonuçları 23 Temmuz'da duyurulacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen göreve başlayacak.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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