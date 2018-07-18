Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih başvuruları dün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklamıştı. Adaylar, atama tercih başvurularını 20 Temmuz gününe kadar MEB'e yapabilecek. Atama sonuçları 23 Temmuz'da duyurulacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen göreve başlayacak.
20 Bin sözleşmeli öğretmen atanıyor
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , MEB
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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