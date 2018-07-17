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’den ’lere destek

Turkcell’den KOBİ’lere destek
Turkcell'in ana desteğiyle düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 3'üncü sezonu Kayseri'deki toplantıyla tamamlandı. Bu yılki toplantıların ana odağı dijitalleşme oldu. Buluşmalar kapsamında, 'lere özel dijital çözümler üreten Turkcell, 7 ilde KOBİ'lerin ayağına giderek onları yerinde dinledi ve dijitalleşme süreçlerindeki şirketlerle tecrübelerini paylaştı. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, KOBİ'leri dijitalleştirmek için Anadolu'yu karış karış gezdiklerini belirtti.
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