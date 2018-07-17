Turkcell’den KOBİ’lere destek

Turkcell'in ana desteğiyle düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 3'üncü sezonu Kayseri'deki toplantıyla tamamlandı. Bu yılki toplantıların ana odağı dijitalleşme oldu. Buluşmalar kapsamında, KOBİ'lere özel dijital çözümler üreten Turkcell, 7 ilde KOBİ'lerin ayağına giderek onları yerinde dinledi ve dijitalleşme süreçlerindeki şirketlerle tecrübelerini paylaştı. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, KOBİ'leri dijitalleştirmek için Anadolu'yu karış karış gezdiklerini belirtti.
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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