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Rolls Royce’tan uçan taksi projesi

Rolls Royce’tan uçan taksi projesi
İngiliz otomotiv firması Rolls Royce lüks uçan taksi projesi üzerinde çalışıyor. 3D yazıcılarla taslağı hazırlanan taksilerin, 90 derece dönebilen kanatlara sahip olacağı ve 5 yolcu taşıyabileceği bildirildi. Lüks uçan taksilerin türbinlerinin 500 kilovatlık güçle çalışacağı, enerji depolayabileceği ve saatte yaklaşık 405 kilometre hıza ulaşacağı kaydedildi.
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