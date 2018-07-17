İngiliz otomotiv firması Rolls Royce lüks uçan taksi projesi üzerinde çalışıyor. 3D yazıcılarla taslağı hazırlanan taksilerin, 90 derece dönebilen kanatlara sahip olacağı ve 5 yolcu taşıyabileceği bildirildi. Lüks uçan taksilerin türbinlerinin 500 kilovatlık güçle çalışacağı, enerji depolayabileceği ve saatte yaklaşık 405 kilometre hıza ulaşacağı kaydedildi.
Rolls Royce’tan uçan taksi projesi
Etiketler: Rolls-Royce
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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