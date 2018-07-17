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heyetlerinde yeni dönem

Hakem heyetlerinde yeni dönem
Tüketici heyetleri, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda bazı hakem heyetleri bir araya getirildi ve 1 Ağustos'tan itibaren toplam 211 tüketici hakem heyeti karar merci olarak yetkilendirildi. e-Devlet üzerinden de hakem heyetlerine başvuru yapabiliyor.
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