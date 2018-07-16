Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli oldu

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanmasının ardından, şirketin yeni yönetimi belli oldu.Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedikli, Murat Kurum'un yerine yeni Genel Müdür olarak atandı. Harita mühendisi Hakan Gedikli, Emlak Konut GYO'da Genel Müdür Yardımcılığı ve Emlak Planlama Daire Başkan ve Planlama Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Gedikli aynı zamanda 14 yaş altı basketbol branşında çalışmalarını yürüten Emlak Konut Spor Klübü'nün de başkanı.