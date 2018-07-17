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Gurbetçi bereketi

Gurbetçi bereketi
Yıllık izinlerini 'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, dün Kapıkule 'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerden itibaren gümrük kapısına gelen gurbetçiler, beklerken gümrüksüz satış mağazalarının bulunduğu alanlarda dinlendi. Fransa'dan gelen Kenan Özdeş, tatilini geçirmek için ülkesine geldiğini ve sevdiklerine kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi. Hollanda'dan 'a giden Sercan Beyaz ise Türkiye'ye girince büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Allah kimseyi vatanından ve toprağından ayrı bırakmasın" diye konuştu. Bu arada, 24 saatte Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda yaklaşık 35 binden fazla kişinin giriş yaptığı öğrenildi.

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