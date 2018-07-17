Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, dün Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerden itibaren gümrük kapısına gelen gurbetçiler, beklerken gümrüksüz satış mağazalarının bulunduğu alanlarda dinlendi. Fransa'dan gelen Kenan Özdeş, tatilini geçirmek için ülkesine geldiğini ve sevdiklerine kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi. Hollanda'dan Aksaray'a giden Sercan Beyaz ise Türkiye'ye girince büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Allah kimseyi vatanından ve toprağından ayrı bırakmasın" diye konuştu. Bu arada, 24 saatte Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda yaklaşık 35 binden fazla kişinin giriş yaptığı öğrenildi.
Gurbetçi bereketi
Etiketler: Gümrük Kapısı , Aksaray , Kapıkule Gümrük , Türkiye
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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