2018 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya'ya bazı meyvelerin ihracatı önemli oranda artış gösterdi. Türkiye geneli yaş meyve ve sebze ihracatı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 16 artışla 2 milyon 63 bin ton, değer bazında yüzde 23 artışla 1 milyar 175 milyon 565 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya'ya ihracat, miktar bazında yüzde 47 artışla 437 milyon 816 bin tona, değer olarak yüzde 70 yükselişle 318 milyon 372 bin dolara çıktı. Elma ihracatı 87 katına çıkarak 38.6 bin tona, şeftali yüzde 40 yükselerek 42.2 bin tona, kiraz dış satımı ise yüzde 118 artışla 18.5 bin tona ulaştı.
Dünya Kupası’nda Türk elması yendi
Etiketler: Dünya Kupası , FIFA , Rusya , Türkiye , ihracat
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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