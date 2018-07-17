Ocak-Haziran döneminde yapılan bal ihracatından 15 milyon 95 bin 885 dolar gelir elde edildi. Türkiye, ihracatını geçen yılın aynı dönemine oranla miktar bazında yüzde 64, değer bazında ise yüzde 77 artırdı. Yılın ilk yarısında 33 ülkeye 3 bin 706 ton bal ihraç edildi. Söz konusu dönemde Almanya, ABD ve Suudi Arabistan en çok ihracat yapılan 3 ülke olarak sıralandı.
33 ülkenin balı bizden gitti
Etiketler: Türkiye , Suudi Arabistan , ALMANYA , ihracat
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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