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33 ülkenin balı bizden gitti

33 ülkenin balı bizden gitti
Ocak-Haziran döneminde yapılan bal ından 15 milyon 95 bin 885 dolar gelir elde edildi. , ihracatını geçen yılın aynı dönemine oranla miktar bazında yüzde 64, değer bazında ise yüzde 77 artırdı. Yılın ilk yarısında 33 ülkeye 3 bin 706 ton bal ihraç edildi. Söz konusu dönemde Almanya, ABD ve Suudi Arabistan en çok ihracat yapılan 3 ülke olarak sıralandı.
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