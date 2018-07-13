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850 TL

Vekalet yoluyla kurban 850 TL
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Erbaş, "Vatandaşlarımız, 'www.vakfi.org. tr' ve 'bagis. diyanetvakfi.org. tr' adreslerinden bağış yapabilmenin yanı sıra müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılabilir" dedi.
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