Vekalet yoluyla kurban 850 TL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Erbaş, "Vatandaşlarımız, 'www.diyanetvakfi.org. tr' ve 'bagis. diyanetvakfi.org. tr' adreslerinden bağış yapabilmenin yanı sıra müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılabilir" dedi.
Etiketler: Diyanet , vekalet yoluyla kurban
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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