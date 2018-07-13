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ve ne kadar? (13 Temmuz 2018 serbest piyasa fiyatları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 4,8240 liradan, 5,6280 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,8220 liradan alınan dolar, 4,8240 liradan satılıyor. 5,6260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6280 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6710 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR?
Saat 11.00 itibariyle dolar 4,87'den işlem görüyor.

NE KADAR?
Saat 11.00 itibariyle euro 5,

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 11:05
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