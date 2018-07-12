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'deki fiyaarına büyük !

ABD merkezli teknoloji devi 'de kararı aldı. İşte Apple'ın Türkiye'de sattığı ürünlerinin zam sonrası yeni fiyaarı...

Türkiyedeki iPhone fiyatlarına büyük zam!

X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, , Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için 'de kararı aldı.

Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyaarı şu şekilde.

Artan fiyatlar sonrasında iPhone 8'in fiyatı 4199 TL'den 5199 TL'ye; iPhone 8 Plus'ın fiyatı 4799 TL'den 5899 TL'ye çıktı.

Zam sonrası fiyatı yükselen diğer ürünler:

Ürün Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat


iPhone 7 32 GB 3299 TL >> 4199 TL


iPhone 7 Plus 3999 TL >> 4999 TL


Yeni iPad 9.7 32 GB 1699 TL>> 1899 TL


iPad Pro 10.5 64 GB 2999 TL >> 3699 TL


iPad Pro 12.9 64 GB 3699 TL >> 4499 TL


Apple Watch Series 3 1649 TL >> 1999 TL


Apple TV 4K 999 TL >> 1199 TL


Airpods 899 TL>> 999 TL


iPhone 6s 2699 TL >> 3399 TL


iPhone 6s Plus 3299 TL >> 4199 TL


13 inç Macbook Air 4599 TL >> 5499 TL


21.5 inç iMac 5299 TL >> 6499 TL


1 metre Lightning – USB kablo 89 TL >> 109 TL


Lightning konnektörlü Earpods 129 TL >> 169 TL

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 19:15
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