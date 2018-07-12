Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zamkararı aldı.

Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde.



Artan fiyatlar sonrasında iPhone 8'in fiyatı 4199 TL'den 5199 TL'ye; iPhone 8 Plus'ın fiyatı 4799 TL'den 5899 TL'ye çıktı.



Zam sonrası fiyatı yükselen diğer ürünler:

Ürün Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat



iPhone 7 32 GB 3299 TL >> 4199 TL



iPhone 7 Plus 3999 TL >> 4999 TL



Yeni iPad 9.7 32 GB 1699 TL>> 1899 TL



iPad Pro 10.5 64 GB 2999 TL >> 3699 TL



iPad Pro 12.9 64 GB 3699 TL >> 4499 TL



Apple Watch Series 3 1649 TL >> 1999 TL



Apple TV 4K 999 TL >> 1199 TL



Airpods 899 TL>> 999 TL



iPhone 6s 2699 TL >> 3399 TL



iPhone 6s Plus 3299 TL >> 4199 TL



13 inç Macbook Air 4599 TL >> 5499 TL



21.5 inç iMac 5299 TL >> 6499 TL



1 metre Lightning – USB kablo 89 TL >> 109 TL



Lightning konnektörlü Earpods 129 TL >> 169 TL