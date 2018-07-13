Seyahatlere geniş kapsamlı güvence

Sigortalıların tüm ihtiyaçlarını kapsayan bir ürün yelpazesi oluşturduklarını söyleyen HDI Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Somer, "Hem yurt içinde hem yurt dışında sorunsuz ve sağlıklı bir tatil için acil sağlık harcamalarının 7/24 kapsanması, asistans hizmetler ile ülkeye geri dönüş masraflarının karşılanması, gerekli durumlarda aileden bir kişinin refakatçi olarak getirilmesi, evinde oluşacak hasar sonucu sigortalının seyahatini yarıda keserek geri dönüşünün sağlanması ve kefalet (avans olarak) sağlanabilmesi gibi tüm seyahat süresini kapsayan ek teminatlarımız bulunmaktadır" dedi. HDI Sigorta'nın seyahat sigortasında yurt içi, yurt dışı ve Öğrenci Seyahat Sigortası olmak üzere üç ürün grubunda müşterilerin talebine göre dar veya geniş kapsamlı ürünler sunduğunu belirten Somer, örnek olarak şunları söyledi:
ATM TEMİNATI
"Öğrenci ve şoförler için uzun süreli teminat sağlayan özel ürünlerimiz bunlar arasındadır. Yurt dışı ve yurt içi seyahat ürünlerimizde sektörde karşılaşılmayan, 7/24 geçerli, sigortalının ATM'lerde fiziksel soygun olaylarına maruz kalması, zorla para çektirme veya zorla kartlı alışveriş sonucu nakit kaybı, ayrıca ATM işlemi sırasında uğranılan fiziksel saldırı sonucu kaybedilen kıymetli evrakın yerine koyma masrafları temin edilmektedir."
ATM TEMİNATI
"Öğrenci ve şoförler için uzun süreli teminat sağlayan özel ürünlerimiz bunlar arasındadır. Yurt dışı ve yurt içi seyahat ürünlerimizde sektörde karşılaşılmayan, 7/24 geçerli, sigortalının ATM'lerde fiziksel soygun olaylarına maruz kalması, zorla para çektirme veya zorla kartlı alışveriş sonucu nakit kaybı, ayrıca ATM işlemi sırasında uğranılan fiziksel saldırı sonucu kaybedilen kıymetli evrakın yerine koyma masrafları temin edilmektedir."
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