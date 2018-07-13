Piyasalara güven

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu, piyasalara önemli mesajlar verdi:
Politikalarımız, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekillenecek. Uluslararası finansal piyasalardaki tüm aktörler ve paydaşlarla beraber, işbirliği içinde çalışarak, Türkiye'ye dış kaynak giriş miktarını ve kaynak çeşitliliğini artıracağız. Ekonominin tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkılarını içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan Orta Vadeli Programı açıklayacağız.
Temel önceliğimiz enflasyonun düşürülmesi olacaktır. Tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle, tüm yatırımcı ve paydaşlarımızla eşgüdüm ve çok sağlam bir koordinasyonla çalışacağız. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız. Enflasyonla mücadelede tüm yük para politikası üzerinde kalmayacak. Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek.
Bakan Albayrak, şunları söyledi:
Merkez Bankası, bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacak.
Merkez Bankası'nın hareket alanını genişleteceğiz. Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında olacak.
LYNCH OYUNU
24 Haziran seçimleriyle birlikte dolar 4.53'e, faiz yüzde 18.84'e gerilerken, borsada endeks 100 bin seviyesini aşmıştı. Fakat Merrill Lynch, bu hafta, endeks üzerinde çok etkili olan hisselerde sırayla satış operasyonuna başladı. Salı ve Çarşamba günü Garanti Bankası'nda 130 milyon hisse satan kurum, borsada endeksin 8 bin puan gerilemesine neden oldu. Dolar da yükseldi. Ancak Bakan Albayrak'ın açıklamalarıyla dolar 4.78 liraya kadar geriledi, borsa endeksi 92 bin 466 seviyesine yükseldi. Toparlanma üzerine Merrill Lynch, bu kez de Tüpraş, Erdemir ve Arçelik tahtalarında satışa başlayıp borsayı düşürdü.
Politikalarımız, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekillenecek. Uluslararası finansal piyasalardaki tüm aktörler ve paydaşlarla beraber, işbirliği içinde çalışarak, Türkiye'ye dış kaynak giriş miktarını ve kaynak çeşitliliğini artıracağız. Ekonominin tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkılarını içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan Orta Vadeli Programı açıklayacağız.
Temel önceliğimiz enflasyonun düşürülmesi olacaktır. Tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle, tüm yatırımcı ve paydaşlarımızla eşgüdüm ve çok sağlam bir koordinasyonla çalışacağız. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız. Enflasyonla mücadelede tüm yük para politikası üzerinde kalmayacak. Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek.
Bakan Albayrak, şunları söyledi:
Merkez Bankası, bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacak.
Merkez Bankası'nın hareket alanını genişleteceğiz. Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında olacak.
LYNCH OYUNU
24 Haziran seçimleriyle birlikte dolar 4.53'e, faiz yüzde 18.84'e gerilerken, borsada endeks 100 bin seviyesini aşmıştı. Fakat Merrill Lynch, bu hafta, endeks üzerinde çok etkili olan hisselerde sırayla satış operasyonuna başladı. Salı ve Çarşamba günü Garanti Bankası'nda 130 milyon hisse satan kurum, borsada endeksin 8 bin puan gerilemesine neden oldu. Dolar da yükseldi. Ancak Bakan Albayrak'ın açıklamalarıyla dolar 4.78 liraya kadar geriledi, borsa endeksi 92 bin 466 seviyesine yükseldi. Toparlanma üzerine Merrill Lynch, bu kez de Tüpraş, Erdemir ve Arçelik tahtalarında satışa başlayıp borsayı düşürdü.
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