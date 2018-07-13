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ye yüzde 9.17

200 bin kamu sinin geliri artıyor. Maaşlara yüzde 3.5 ve yüzde 5.67 farkı yansıtılıyor. Zam yüzde 9.17’yi buluyor

İşçiye yüzde 9.17 zam
Temmuz'da geliri artan kesimlerden biri de kamu leri. 200 bin kamu işçisinin maaşına yüzde 9.17 yansıtılacak. Geçen yıl imzalanan kapsamında kamu işçilerine 2018'in Temmuz ayında yüzde 3.5 zam ve ilk 6 aylık yüzde 3.5'i aşarsa enflasyon farkı verilmesi karara bağlanmıştı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Buna göre, kamu işçileri için yüzde 5.67 enflasyon farkı oluştu. Yani kamu işçilerinin maaşına bu ay yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve yüzde 5.67 enflasyon farkı yansıtılıyor.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE
Kamu işçilerinin gelirleri böylece yüzde 9.17 arttı. Kamu işçilerinin 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle almakta oldukları çıplak ücretlerine, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 9.17 artış yapıldı. Ayrıca toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacağı madde metinlerinde açıkça yazılı olan diğer ödemeler de aynı şekilde yüzde 9.17 oranında yükseltildi.
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