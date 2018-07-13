Ticaret savaşının kazananı Türkiye olacak

Ünlü yatırımcı Mark Mobius Bloomberg TV'de ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarından, ve bu savaşın diğer ülkelerde yaratacağı etkiler hakkında konuştu. Mobius, Türkiye'nin ticaret savaşından fayda sağlayabileceğini belirtti. Seçimlerden sonra tansiyonun düştüğüne vurgu yapan Mobius, Türkiye'nin artık büyük programını uygulayabileceğini ifade eti.

Gelişen piyasalarda ilk akla gelen isimlerden milyarder yatırımcı Mark Mobius, ticaret savaşları üzerine "ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı son derece kritik. Daha kötüye gidebilir. Anlaşmazlık artarsa en çok kaybeden Çin olacak" yorumunu yaptı. Söz konusu ticari savaşın küresel ölçekte birçok ülkeyi etkileyeceğine dikkat çeken Mobius, Türkiye'nin ise krizi fırsata çevirerek fayda sağlayan ülkelerden olacağını vurguladı.

İNŞAATTA CANLILIK SÜRER

Türkiye ile ilgili endişesi olmadığının altını çizen Mobius, "Türkiye'de seçimin 2. tura kalmaması iyi bir haber. Biliyorsunuz adaylar yüzde 50'nin altında kalsaydı seçim 2. tura kalacaktı ama Erdoğan yüzde 52 ile seçildi ve bu olmadı. Ülkedeki tansiyon düştü ve artık büyük programını uygulayabilir. Yeni bir kanal inşa edecek. Devasa bir proje olacak. Ülkede canlı bir inşaat sektörü olacak" dedi.

"ERDOĞAN ÇOK İYİ İŞ ÇIKARIYOR"

Mobius, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyi yönetme stratejisine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Son 5 -6 yıla bakarsan çok iyi iş çıkardı. Dikkatleri kırsal kesime çekti. Erdoğan'la birlikte kırsal kesimde ticaret anlamında öne çıktı. Bu Erdoğan ile değişti ve ekonomi canlandı. Bu nedenle de Erdoğan iktidarını sürdürmeyi başardı. Bu durum devam edeceğe benziyor."