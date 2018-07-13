Bedelli müjdesi

AK PARTİ Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik bekleyenlere müjde geldi:
● BAŞKANLIK sistemindeki yeni Başkanımızın talebi esas olacaktır. Zannedersem bunlar Ekim'de konuşulacak konular. Şu an OHAL'e ilişkin bir bağlam var.
● BEDELLİ askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz bir yaklaşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı. Oysa Genelkurmay'ımızın talep ettiği 300 binlerde. Yıllık 300 bin olan talebin karşısında 5 milyon insan var. Bu çok büyük bir problem. Bu problemin çözümü için de adım atmak istiyoruz. Ama bunun böyle anlık olarak 'yarın yapıyoruz' diye değil. Daha kalıcı olabilir, daha makul fiyatlarla, daha makul çalışmalarla değerlendirilebilir.
● SADECE 'para verdim askerlik yaptım' değil de daha kalıcı bir iş yapmamız lazım. Bir anlamda profesyonel askerliğe geçiş yapıldı, kısmen de olsa. Şimdi diyoruz ki, madem profesyonel askerliğe geçiyoruz, o zaman bunun bir adım ötesini yapalım.
● BAŞKANLIK sistemindeki yeni Başkanımızın talebi esas olacaktır. Zannedersem bunlar Ekim'de konuşulacak konular. Şu an OHAL'e ilişkin bir bağlam var.
● BEDELLİ askerlik bizim savunduğumuz, istediğimiz bir yaklaşım. Hatta bedelli askerliği biz eski yıllardaki gibi 'bedelli' ifadesiyle doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki gençlerin sorunları var. Bunların çözümü için adım atmamız lazım. 5 milyondan fazla askerlik bekleyen gençten bahsediliyor, bu çok büyük bir sayı. Oysa Genelkurmay'ımızın talep ettiği 300 binlerde. Yıllık 300 bin olan talebin karşısında 5 milyon insan var. Bu çok büyük bir problem. Bu problemin çözümü için de adım atmak istiyoruz. Ama bunun böyle anlık olarak 'yarın yapıyoruz' diye değil. Daha kalıcı olabilir, daha makul fiyatlarla, daha makul çalışmalarla değerlendirilebilir.
● SADECE 'para verdim askerlik yaptım' değil de daha kalıcı bir iş yapmamız lazım. Bir anlamda profesyonel askerliğe geçiş yapıldı, kısmen de olsa. Şimdi diyoruz ki, madem profesyonel askerliğe geçiyoruz, o zaman bunun bir adım ötesini yapalım.
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