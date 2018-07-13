Goodyear, 'Goodyear Yanımda' çatısı altında, Axa Sigorta ve Axa Assistance Türkiye ile gerçekleştirdiği işbirliğinde lastik sigortası hizmetine Goodyear Yol Yardım Hizmeti'ni de ekledi. Bu kapsamda lastik sigortası ve yol yardım hizmeti daha pratik hale getirilerek aynı internet sitesi olan www.goodyearyanimda.com üzerinden verilirken, lastik sigortasının geçerlilik süresi 30 Nisan 2019 tarihine dek uzatıldı.
Axa ile Goodyear işbirliği
Etiketler: goodyear , Axa Sigorta
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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