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Axa ile işbirliği

Axa ile Goodyear işbirliği
Goodyear, ' Yanımda' çatısı altında, ve Axa Assistance Türkiye ile gerçekleştirdiği işbirliğinde lastik sigortası hizmetine Goodyear Yol Yardım Hizmeti'ni de ekledi. Bu kapsamda lastik sigortası ve yol yardım hizmeti daha pratik hale getirilerek aynı internet sitesi olan www.goodyearyanimda.com üzerinden verilirken, lastik sigortasının geçerlilik süresi 30 Nisan 2019 tarihine dek uzatıldı.
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