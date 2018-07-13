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’da dijitalleşme sürüyor

Koru Sigorta’da dijitalleşme sürüyor
Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, 2017 yılı itibarıyla sektörde dijitalleşme konusunda çok ciddi gelişmeler olduğunu ifade etti. olarak dijitalleşme sürecine ana sigortacılık altyapılarını değiştirerek başladıklarını kaydeden Şahin, şöyle konuştu: "Şirketin gelecekteki hedefleri için yeni bir yazılım altyapısına olan ihtiyacı karşılamak üzere kendi sigortacılık programımızı geliştiriyoruz ve yakında yeni yazılımımızı kullanmaya başlayacağız. Bununla birlikte, rizikoların hesaplanması ve hasar tespiti gibi konularda yapay zeka çözümlerine yönelik projelerimizi yılın ikinci yarısında başlatıyoruz. Web portalı, intranet ve extranet gibi uygulamaları yeniden yapılandırıyoruz."
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