'Zeka Küpü' projesiyle 2016'dan bu yana 30 bin öğrenciye ulaşan, 4 bin 500 çocuğa yüz yüze ve online eğitim veren Turkcell, yıl sonunda 50 bin çocuğa ulaşıp, 7 bin çocuğa eğitim vermeyi planlıyor. Turkcell'in Anadolu'daki genç dahileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projenin yeni durağı Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Köyü oldu. Proje kapsamında, Kökenli Köyü Ortaokulu'ndaki öğrencilerin kısıtlı imkanlarla hayata geçirdikleri teknoloji projelerine destek vermek amacıyla 'Turkcell Zeka Küpü Sınıfı' açıldı. Törene Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler de katıldı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, her yıl gelirlerinin yüzde 1'ini, yaklaşık 150-160 milyon lirayı topluma fayda projelerine ayırdıklarını belirtti.
50 bin çocuğa zeka küpü
Etiketler: Kökenli Köyü , Ordu
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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