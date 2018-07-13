Özellikle son yıllarda satışı artan altın görünümlü imitasyon takılara, gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor çeyrek, yarım ve tam olanlar da eklendi. Çeyrek altın görünümlü imitasyonlar 10, yarımlar 20 liradan satılırken, bazı vatandaşlarca alınıp hediye olarak götürülen bu takılar düğün sahiplerini üzüyor. Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle imitasyon takı satışlarının arttığına dikkati çekerek, "Bu tür takıların piyasada satılmaması gerekiyor. Satışların durdurulması, yasaklanması için ilgili yerlere başvuracağız" dedi.
'10 liraya çeyrek altın yasaklansın'
Etiketler: Çeyrek altın
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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