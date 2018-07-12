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Bankamatik memurluğu dönemi bitiyor

Kamuda devrim gibi yenilikler geliyor. Bundan böyle kamuda bankamatik memurluğu dönemi bitiyor. "Kızak kadro" olarak isimlendirilen kadrolar azaltılacak. En az 8 yıl öğretmen olarak çalışan biri müfettiş yardımcısı olabilecek.

Bankamatik memurluğu dönemi bitiyor

Yeni sistemde devleti yapılandıran kararnamelerde, kamu personel rejimine yönelik çeşitli maddeler yer aldı. Buna göre, kamuda bankamatik memurluğu dönemi kapanıyor. 'Kızak kadrolar' azaltılacak, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nda 55 maddede teknik düzenleme yapılacak. Öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti olanlar müfettiş yardımcısı olabilecek.

  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 09:38
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