Dolarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Dün öğleden sonra ABD-Çin arasında artan gerilimin etkisiyle gelişmekte olan para birimlerine yönelik atakla yönünü aşağı çeviren Türk Lirası, bir darbe de Asya piyasalarından yedi.





DOLAR NE KADAR?

Dolarda gece yarısı yaşanan ve yurtdışı kaynaklı yaşanan artış kuru yeni tarihi zirvesine taşıdı. Dolar Asya piyasalarında gece yarısı 4.9743 ile rekor kırarken, sabahki işlemlerde ise 4.88 TL seviyesine çekildi. Analistler gece yarısı Asya kaynaklı yaşanan düşüşte Japon bireysel yatırımcıların satışlarının etkili olmuş olabileceğini ifade ediyor.

Gece yarısı sığ piyasalarda yaşanan satış eğilimi doların TL karşısında 4.9743 TL seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Analistler düşüşle ilgili net bir şey söyleyemezken, Japon küçük yatırımcılardan 'zarar-kes' satışları gelmiş olabileceğini ifade ettiler.



Bloomberg'e konuşan Ueda Harlow'un döviz analistlerinden Naoto Ono, "Türk Lirası'na dün güçlü satışlar geldi ve bu satış trendi Asya seansına taşındı. Bir olasılık, Japon küçük yaırımcıların Türk Lirası'nın dolar karşısındaki düşüşünün ardından zararlarını kesmek için satışa geçmeleri olabilir" dedi.





EURO NE KADAR?

Bu sabaha bakıldığında piyasa geceye göre daha sakin görünüyor. Açılış 4.90 TL seviyesinin altında gerçekleşirken, dolar 4.88 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro da 5.70 TL seviyesinde.