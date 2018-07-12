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1 Dolar kaç ? Dolar ne kadar? ne kadar? (12 Temmuz 2018)

Dolarda harekeilik sürüyor! Yurt dışı kaynaklı dokunuşlarla artan dolar 4.9743 seviyelerinde seyrederken sabah saatlerinde sert bir düşüş yaşadı. Peki dolar güne nasıl başladı? 1 dolar kaç TL? dolar ne kadar? İşte son rakamlar...

Dolar güne nasıl başladı?

Dolarda yaşanan harekeilik devam ediyor. Dün öğleden sonra ABD-Çin arasında artan gerilimin etkisiyle gelişmekte olan para birimlerine yönelik atakla yönünü aşağı çeviren , bir darbe de Asya piyasalarından yedi.

DOLAR NE KADAR?

Dolarda gece yarısı yaşanan ve yurtdışı kaynaklı yaşanan artış kuru yeni tarihi zirvesine taşıdı. Dolar Asya piyasalarında gece yarısı 4.9743 ile rekor kırarken, sabahki işlemlerde ise 4.88 TL seviyesine çekildi. Analistler gece yarısı Asya kaynaklı yaşanan düşüşte Japon bireysel yatırımcıların satışlarının etkili olmuş olabileceğini ifade ediyor.

Gece yarısı sığ piyasalarda yaşanan satış eğilimi doların TL karşısında 4.9743 TL seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Analistler düşüşle ilgili net bir şey söyleyemezken, Japon küçük yatırımcılardan 'zarar-kes' satışları gelmiş olabileceğini ifade ettiler.

Bloomberg'e konuşan Ueda Harlow'un döviz analistlerinden Naoto Ono, "Türk Lirası'na dün güçlü satışlar geldi ve bu satış trendi Asya seansına taşındı. Bir olasılık, Japon küçük yaırımcıların Türk Lirası'nın dolar karşısındaki düşüşünün ardından zararlarını kesmek için satışa geçmeleri olabilir" dedi.

EURO NE KADAR?

Bu sabaha bakıldığında piyasa geceye göre daha sakin görünüyor. Açılış 4.90 TL seviyesinin altında gerçekleşirken, dolar 4.88 TL seviyesinde bulunuyor.

da 5.70 TL seviyesinde.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 07:58
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