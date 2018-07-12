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Altın güne nasıl başladı? ne kadar? ne kadar?

Önceki gün doların yükselmesiyle beraber altın fiyatlarında da ciddi bir artış gözlendi. Ancak altın fiyatlarında bugün sabah saatlerinde ufak bir düşüş yaşandı. Altın ve dolardaki bu hareketlilik yatırımcıları heyecanlandırdı. Milyonlarca vatandaş internet üzerinden altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki ne kadar? ne kadar? İşte detaylar...

Altın güne nasıl başladı?

Altın fiyatları dünün ardından bugün de yükselişe geçerek fiyatları 194-195 lira bandında işlem görüyor. ve gram altın fiyatlarını merakla takip eden vatandaşlar bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyorlar. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu sabah 194.38 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatları 314 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altını bozdurmak isteyen vatandaşlar 307 liradan altınlarını geri verebiliyor.

Cumhuriyet altını şuan piyasalarda 1280 liradan işlem görürken, 1269 liradan geri alınıyor.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 09:41
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