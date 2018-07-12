Altın fiyatları dünün ardından bugün de yükselişe geçerek gram altın fiyatları 194-195 lira bandında işlem görüyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını merakla takip eden vatandaşlar bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyorlar. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu sabah 194.38 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatları 314 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altını bozdurmak isteyen vatandaşlar 307 liradan altınlarını geri verebiliyor.

Cumhuriyet altını şuan piyasalarda 1280 liradan işlem görürken, 1269 liradan geri alınıyor.