Son yılların en yoğun ve hareketli turizm mevsiminin yaşandığı Marmaris dünyaca ünlü pek çok ismi ağırlıyor. Adeta yüzen saray konumundaki 200 milyon dolar değerindeki 'Faith' adlı Amerikalı milyarder Lawrance Stroll'a ait yat Marmaris Limanı'na erzak ve yakıt ikmali için yanaştı. Yata Aliağa'dan gelen 6 tanker ile 200 bin litre motorin verildi. Haftalık kirası 500 bin dolar olan yatın, 18 kişilik misafir ve 32 kişilik mürettebat kapasitesi bulunuyor. Yat sahibinin kamarasının 180 derecelik manzarası ve çift kişilik yatağın üzerinde üç metrelik skylight var. Yatın büyük salonu kireç taşından ve kuvars şömineyle ikiye bölünmüş. 2.5 metre derinliğinde yüzme havuzu bulunan yatın alt yüzeyi camdan. 66 milimetre kalınlığındaki bu alt yüzey alt kattaki beach club'ın tavanını oluşturuyor. Yatın üst güvertesinde pizza fırını ve spa bulunuyor.
Yüzen servet
Etiketler: Marmaris
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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