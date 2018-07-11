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’ten 5 milyon rekoru

Dergilik’ten 5 milyon rekoru
Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik, Haziran'da okuma rekoru kırdı. uygulamasından bir ayda 4 milyon 425 bin dergi ve 850 bin gazete okundu. Önceki aya göre Dergilik'ten yayın indirme oranı yüzde 20 arttı. Dergilik bu yıl 26 milyon 450 bin yayını okuyucuyla buluşturdu.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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