Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik, Haziran'da okuma rekoru kırdı. Dergilik uygulamasından bir ayda 4 milyon 425 bin dergi ve 850 bin gazete okundu. Önceki aya göre Dergilik'ten yayın indirme oranı yüzde 20 arttı. Dergilik bu yıl 26 milyon 450 bin yayını okuyucuyla buluşturdu.
Dergilik’ten 5 milyon rekoru
Etiketler: dergilik
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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