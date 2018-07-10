Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye turizm sektörünün 2018 yılına çok büyük ivmeyle girdiğini belirterek, "2017'de hepimizi mutlu eden sonuç ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi 32 milyon turist ve 26.5 milyar dolarlık bir turizm geliri elde ettik. 2018 yılının ilk 5 ayında tabiri caizse tüm yılların rekorlarını kırdık" dedi. 5 ayda 11.5 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Rezervasyonlar gösteriyor ki 38 milyon hedefiyle başladığımız 2018 yılı 40 milyon turisti ağırlayacak bir seviyeye çıkacak" diye konuştu.
11.5 milyon turist
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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