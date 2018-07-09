Memura farklı maaş

12.3 milyon emekli Temmuz ayı zamlarını ceplerine koymak için gün sayıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, zamlı maaşlarını ayın 16'sı ile 28'i arasında hesaplarında görecek. Memur emeklilerine ise zam farkı ödenecek. Memur emeklilerinin memurlarla birlikte yüzde 3.5 olarak toplu sözleşmede belirlenen Temmuz zammı, yüzde 5.17 enflasyon farkıyla büyüdü. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin Temmuz artışı yüzde 3.5 + yüzde 5.17'ye ulaştı. Memur emeklileri maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. İlk 6 aylık enflasyon Temmuz'un 3'ünde belirlendiği için memur emeklileri Temmuz maaşlarını zamsız aldılar. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8.65 Temmuz zammı alan memur emeklilerine, zammın getirdiği farkları sonradan yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı tarihte memur emeklileri Temmuz maaşına yansıtılmayan zam farklarını alacaklar.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz maaşlarını henüz almadıkları için aylık alma günlerinde zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Bu emeklilerin, zamlı maaşları ayın 16'sı ile 28'i arasında hesaplarına yatacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz maaşlarını henüz almadıkları için aylık alma günlerinde zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Bu emeklilerin, zamlı maaşları ayın 16'sı ile 28'i arasında hesaplarına yatacak.
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