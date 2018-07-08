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barışından 315 milyon lira

İmar barışından 315 milyon lira
Çevre ve Şehircilik Bakanı , " barışı" düzenlemesi kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak şimdiye kadar 315 milyon lira toplandığını belirterek, bu paranın kentsel dönüşümde kullanılacağını bildirdi. Vatandaşların 31 Aralık 2018'e kadar bedelini yatırmaları gerektiğini hatırlatan Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin, yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendiğini dile getirdi.
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