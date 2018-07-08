Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar barışı" düzenlemesi kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak şimdiye kadar 315 milyon lira toplandığını belirterek, bu paranın kentsel dönüşümde kullanılacağını bildirdi. Vatandaşların 31 Aralık 2018'e kadar Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırmaları gerektiğini hatırlatan Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin, yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendiğini dile getirdi.
İmar barışından 315 milyon lira
Etiketler: Mehmet Özhaseki , Yapı Kayıt Belgesi , imar , imar barışı
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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