Hükümet, Türkiye'ye yönelik art niyetli kararlar alan, negatif tutumlarından vazgeçmeyen uluslararası derecelendirme kuruluşlarına karşı 'milli karne' döneminin ilk adımını attı. Küçük işletmeler için yerli derecelendirme kuruluşu kuruluyor. Milli karne ile sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında kolaylık sunulacak. Borçlanma maliyetleri aşağı çekilerek ekonomiye katkı sağlanacak. Karne, uluslararası esnekliklerin kullanılmasına imkan verecek. İşletmeler kolay kredi alacak.
İşletmelere ‘Milli karne’ verilecek
Etiketler: Türkiye , milli , İşletmelere
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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