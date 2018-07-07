MERCEDES-BENZ Türk StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. Sürdürülebilir Şehirler temalı yarışmaya 485 girişimci başvurdu. İlk 10'a kalanlara 'StartUP Boost' gelişim programı hediye edildi. Sosyal Fayda, Teknoloji ve Tema olmak üzere 3 farklı kategoride birinci olanlara 50'şer bin lira ödül verildi. Sosyal Fayda'da Biolive girişimiyle Duygu Yılmaz, Teknoloji'de Deveci Tech girişimiyle Kerem Deveci ve Tema'da Sensgreen girişimiyle Hasan Basri Tosun birinci oldu.
Akıllı şehir projelerine ödül
Etiketler: Sosyal Fayda , teknoloji , Mercedes Benz
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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