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Akıllı şehir projelerine ödül

Akıllı şehir projelerine ödül
MERCEDES-BENZ Türk StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. Sürdürülebilir Şehirler temalı yarışmaya 485 girişimci başvurdu. İlk 10'a kalanlara 'StartUP Boost' gelişim programı hediye edildi. , ve Tema olmak üzere 3 farklı kategoride birinci olanlara 50'şer bin lira ödül verildi. Sosyal Fayda'da Biolive girişimiyle Duygu Yılmaz, Teknoloji'de Deveci Tech girişimiyle Kerem Deveci ve Tema'da Sensgreen girişimiyle Hasan Basri Tosun birinci oldu.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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