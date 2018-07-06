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Kapadokya havalandı

Kapadokya’da, balon turlarına katılan sayısı, 6 ayda yüzde 87 artarak 226 bine ulaştı. Ortalama 150 euro olan 1 saatlik uçuş ücreti ile turların ekonomiye katkısı 33 milyon euroyu geçti

Kapadokya havalandı
Kapadokya bölgesinin simgelerinden birisi haline gelen balon turlarına yılın ilk yarısında katılan sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 87 oranında artış göstererek, 225 bin 544 kişiye ulaştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, özellikle yabancı turistlerin rağbet gösterdiği sıcak hava balon turları kapsamında, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 12 bin 800 uçuş gerçekleştirildi. Yılın ilk yarısında olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 gün uçuş yapılamazken, Göreme beldesi ve çevresindeki alanlardan kalkış yapan sıcak hava balonları 100 gün peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü. Balon turlarından yılın ilk yarısında 33 milyon eurodan fazla gelir elde edildi.

YER BULAMAYAN ÇOK
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl, 2018 yılının bölge turizmi açısından verimli geçtiğini, turlara katılmak isteyen turistlerin, yoğunluk nedeniyle sıcak hava balonlarında yer bulmakta sorun yaşadığını kaydederek, "Birçok turist uçamadan geri döndü. Yılın ikinci yarısında aynı yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.


FİYATLAR MAKUL
Kapadokya'da hizmet veren 25 balon firmasınca uygulanan fiyat politikasının da dünya standartlarının altında olduğunu vurgulayan Kırtıl, "Kişi başı ortalama 150 eurodan fiyatlandırılıyor. Afrika'da 600 dolara satılıyor" dedi.
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