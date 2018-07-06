Kanal İstanbul’dan 30 milyar tasarruf

Bu yıl ilk kazmanın vurulacağı Kanal İstanbul Projesi'nde büyük tasarruf getirecek bir düzenlemeye gidildi. 65 milyar liraya mal olması beklenen projenin yapım maliyeti kanal genişliği 400 metreden 275 metreye çekilerek yarı yarıya azaltılacak. Böylece projeden yaklaşık 30 milyar lira tasarruf elde edilmesi bekleniyor. Çalışma kapsamında 1.7 milyar metreküp kadar çıkması beklenen hafriyat miktarı da yaklaşık 800 milyon metreküp kadar azalacak. Bu rakam bile adacıkları yapmaya yetecek.





Barış ŞİMŞEK