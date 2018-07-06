5 ayda 18 bin milyonerimiz oldu

Geçen yılın sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 5 ayda 17 bin 886 kişi artarak 157 bine dayandı. Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı Mayıs sonu itibarıyla 1 trilyon 37 milyar 152 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat 6 milyon 612 bin lira oldu.