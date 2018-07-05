KOBİ’lere siber kalkan

Türkiye; yeni endüstri çalışmalarından geri kalmamak için önemli çalışmalara imza atıyor. Siber güvenlikte yeni yapılanmaya gidiliyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı başkanlığında, siber güvenlik alanında kamudan özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere kadar tüm paydaşları bir araya getirecek 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi' oluşturuldu. Çalışmayla yerli-milli siber güvenlik teknolojileri yaygınlaştırılacak. Siber güvenlikte KOBİ'ler ve yan sanayiye sektörel kabiliyet kazandırılacak.
REKABET GÜCÜ ARTACAK
Yerli-milli siber güvenlik teknolojilerinin yaygınlaşması ve sektörde faaliyet gösteren firmaların desteklenerek uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün artırılması ve ihracatın artırılması hedefleniyor. Siber Güvenlik Kümelenmesi siber güvenlik projelerinde azami yerli katılım olması, özellikle kritik olarak değerlendirilen bazı yazılım ve donanımsal alt bileşenlerin milli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacak. Rekabetçiliği de sağlayacak olan kümelenme, milliği koruyarak, siber güvenlik teknolojileri alanında sektörel kabiliyet kazanımının önünün açılmasına yardımcı olacak. Böylelikle siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmalar daha hızlı bir şekilde ortak pazara girebilecek.
YAN SANAYİ DEVREDE
Kümelenme ile sanayileşme stratejisine uygun olarak, söz konusu kazanımların sadece ana yüklenici seviyesinde değil, KOBİ, yan sanayi seviyesinde de yayılması hedefleniyor. Kümelenme kapsamında siber güvenlik alanında Türkiye'de yetişmiş personel eksikliğinin kapatılmasına yönelik çalışma ve proje faaliyetlerine de destek verilecek.
8 BİN 846 İŞLETME DAHA EKLENDİ
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ tanımında yapılan değişikliğin ardından, 8 bin 846 büyük işletmenin daha bu kapsama alındığını ve KOBİ sayısının 3 milyon 470 bin 491'e yükseldiğini belirterek, "Böylece daha fazla firmaya, KOBİ'lere sağlanan destek, teşvik ve muafiyetten yararlanma imkanı verildi" dedi. KOBİ tanımı kriterlerinden 'yıllık net satış hasılatı' ve 'mali bilanço' üst limitinin 40 milyon liradan 125 milyon liraya yükseltildiğini hatırlatan Uzkurt, yeni eklenen 8 bin 846 KOBİ'nin sektörel faaliyet alanları incelendiğinde, bu işletmelerin 2 bin 855'inin sanayi (2 bin 393'ü imalat), 2 bin 655'inin ticaret, bin 527'sinin hizmet, bin 536'sının inşaat ve 273'ünün ise diğer sektörlerde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye dikkati çeken Uzkurt, "Kredi Garanti Fonu AŞ tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletlerden yararlanan büyük işletmelerin 31 Aralık'a kadar 200 milyon lira kredi kullanması imkanı da devam ettirildi" diye konuştu.
REKABET GÜCÜ ARTACAK
Yerli-milli siber güvenlik teknolojilerinin yaygınlaşması ve sektörde faaliyet gösteren firmaların desteklenerek uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün artırılması ve ihracatın artırılması hedefleniyor. Siber Güvenlik Kümelenmesi siber güvenlik projelerinde azami yerli katılım olması, özellikle kritik olarak değerlendirilen bazı yazılım ve donanımsal alt bileşenlerin milli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacak. Rekabetçiliği de sağlayacak olan kümelenme, milliği koruyarak, siber güvenlik teknolojileri alanında sektörel kabiliyet kazanımının önünün açılmasına yardımcı olacak. Böylelikle siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmalar daha hızlı bir şekilde ortak pazara girebilecek.
YAN SANAYİ DEVREDE
Kümelenme ile sanayileşme stratejisine uygun olarak, söz konusu kazanımların sadece ana yüklenici seviyesinde değil, KOBİ, yan sanayi seviyesinde de yayılması hedefleniyor. Kümelenme kapsamında siber güvenlik alanında Türkiye'de yetişmiş personel eksikliğinin kapatılmasına yönelik çalışma ve proje faaliyetlerine de destek verilecek.
8 BİN 846 İŞLETME DAHA EKLENDİ
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ tanımında yapılan değişikliğin ardından, 8 bin 846 büyük işletmenin daha bu kapsama alındığını ve KOBİ sayısının 3 milyon 470 bin 491'e yükseldiğini belirterek, "Böylece daha fazla firmaya, KOBİ'lere sağlanan destek, teşvik ve muafiyetten yararlanma imkanı verildi" dedi. KOBİ tanımı kriterlerinden 'yıllık net satış hasılatı' ve 'mali bilanço' üst limitinin 40 milyon liradan 125 milyon liraya yükseltildiğini hatırlatan Uzkurt, yeni eklenen 8 bin 846 KOBİ'nin sektörel faaliyet alanları incelendiğinde, bu işletmelerin 2 bin 855'inin sanayi (2 bin 393'ü imalat), 2 bin 655'inin ticaret, bin 527'sinin hizmet, bin 536'sının inşaat ve 273'ünün ise diğer sektörlerde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye dikkati çeken Uzkurt, "Kredi Garanti Fonu AŞ tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletlerden yararlanan büyük işletmelerin 31 Aralık'a kadar 200 milyon lira kredi kullanması imkanı da devam ettirildi" diye konuştu.
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