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ve Euro ne kadar? (5 Temmuz 2018 serbest piyasa döviz fiyatları)

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Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada 4,6730 liradan, 5,4720 liradan güne başladı.

'da 4,6710 liradan alınan dolar, 4,6730 liradan satılıyor. 5,4700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4720 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6770 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4500 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR?

5 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 09.30 itibariyle dolar 4,67'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

​5 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 09.30 itibariyle euro 5,47'den işlem görüyor.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 09:31
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