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Esnafa kolay kredi

Esnafa kolay kredi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın prim borcunu ödeyerek emekli olabilmesine yönelik kredi imkanı için Kurumu () ile Ziraat Bankası arasında işbirliği protokolü imzalanmasının yeni bir fırsat sağladığını bildirdi. Palandöken, "Sigortalılar, SGK'ya olan ları için aylık 1.28 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli kredi kullanabilecek. Borcunu yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 31 Temmuz'da sona eriyor. Başvurular Sosyal Güvenlik İl/ Merkez Müdürlükleri'ne yapılacak" dedi.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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