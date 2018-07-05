Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın prim borcunu ödeyerek emekli olabilmesine yönelik kredi imkanı için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında işbirliği protokolü imzalanmasının yeni bir fırsat sağladığını bildirdi. Palandöken, "Sigortalılar, SGK'ya olan borçları için aylık 1.28 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli kredi kullanabilecek. Borcunu yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 31 Temmuz'da sona eriyor. Başvurular Sosyal Güvenlik İl/ Merkez Müdürlükleri'ne yapılacak" dedi.
Esnafa kolay kredi
Etiketler: bendevi palandöken , sosyal güvenlik , SGK , borç
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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