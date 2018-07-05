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150 milyar ’ye akacak

150 milyar dolar Türkiye’ye akacak
Güvenli liman arayan milyarlarca ı 'ye çekmek için yaşama geçirilen 'Varlık Barışı'nın' ayrıntıları netleşti. Uzmanlara göre Türkiye'nin yurt dışında yaklaşık 150 milyar dolarlık hesabı bulunuyor. Yurt dışında bulunan varlıklarını 30 Kasım'a kadar Türkiye'ye getirenlere devlet güvencesi veriliyor. Bu varlıklara ilişkin vergi dairelerine beyan gerekmiyor. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekecek.


Hazal ATEŞ
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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