Kadınlar uçuracak

İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim günü yapılacak açılış için gün sayarken inşaat çalışmalarının da yüzde 90'ınından fazlası tamamlandı. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak olan Yeni Havalimanı Türkiye'nin de gurur projelerinden. Havalimanı birçok özelliğinin yanında kadın çalışanlarıyla da dikkat çekiyor. İnşaat sahasında büyük çoğunluğu mimar ve mühendis olmak üzere kadın çalışanlar bir hayli fazla. Türkiye'deki inşaat sahalarında en fazla kadın personelin bulunduğu Yeni Havalimanı inşaatında taşeronlar hariç 247 kadın çalışan görev alıyor. Bunların 182'sini ise mimar ve mühendisler oluşturuyor. Şantiyede, kadınların iş hayatında daha etkin olması için yapılan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi' ile destek sağlanan mühendis kızlar da çalışıyor. Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir'in mimarı olduğu proje ayrıca önemli bir başarıya da imza attı. Proje, dünyanın en prestijli halkla ilişkiler ödülleri arasında gösterilen, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin (IPRA) düzenlediği Golden World Awards 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde finalist oldu.
YENİ HAVALİMANI'NI ONLAR YAPIYOR
Yeni Havalimanı'nın inşaatındaki kadın çalışanlarının sayısı Türkiye'de inşaat sahasındaki en yüksek rakama ulaştı.
YENİ HAVALİMANI'NI ONLAR YAPIYOR
Yeni Havalimanı'nın inşaatındaki kadın çalışanlarının sayısı Türkiye'de inşaat sahasındaki en yüksek rakama ulaştı.
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