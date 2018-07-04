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Gençlere 30 bin TL

Gençlere 30 bin TL
Gıda Bakanlığı'nca bu yıl 16 bin 733 genç çiftçiye 503 milyon lira hibe verilecek. Hibe almaya hak kazanan genç çiftçilerin asil listeleri ilan edildi. 30'ar bin lira hibe verilmesini içeren Genç Çiftçi Proje başvuruları 2-30 Nisan'da alındı. Proje uygulamaya hak kazanan genç çiftçiler, 9-13 Temmuz'da sözleşmelerini imzalayacak. İş yapımı için ise 13 Temmuz'dan itibaren mahallinde uygulama başlayacak. Projeler, bakanlık tarafından takip ve kontrol edilecek.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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