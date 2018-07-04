İstanbul serbest piyasada dolar 4,6750 liradan, avro 5,4570 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,6730 liradan alınan dolar, 4,6750 liradan satılıyor. 5,4550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4570 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6780 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4540 lira olmuştu.
GÜNCEL DOLAR FİYATI
4 Temmuz 2018 Çarşamba saat 09.15 itibariyle dolar 4,67'den işlem görüyor.
GÜNCEL EURO FİYATI
4 Temmuz 2018 Çarşamba saat 09.15 itibariyle euro 5,45'ten işlem görüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.