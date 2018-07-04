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ne kadar? ne kadar? (4 Temmuz 2018 kurları)

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Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada 4,6750 liradan, 5,4570 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,6730 liradan alınan dolar, 4,6750 liradan satılıyor. 5,4550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,4570 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,6780 lira, avronun satış fiyatı ise 5,4540 lira olmuştu.

GÜNCEL DOLAR FİYATI

4 Temmuz 2018 Çarşamba saat 09.15 itibariyle dolar 4,67'den işlem görüyor.

GÜNCEL EURO FİYATI

4 Temmuz 2018 Çarşamba saat 09.15 itibariyle 5,45'ten işlem görüyor.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 09:18
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