Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye araştırmasında TÜPRAŞ 53.9 milyar lira net satış geliriyle listenin ilk sırasında, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 41.1 milyar lira net satışla ikinci, Petrol Ofisi ise 40.8 milyar lira satış geliriyle üçüncü sırada yer aldı. Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları yüzde 29.42'lik artışla 1 trilyon 204 milyar liraya yükseldi. 328.1 milyar lira satış gelirine sahip olan Fortune 500'ün ilk 10 şirketinin sektörel ağırlığını petrol ve enerji sektörü oluşturdu. Listenin 500'üncü sırasında bulunan şirketin net satışı ise 421 milyon lirayı aştı. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin net kârı yüzde 52.28 oranında artarak 64 milyar 792 milyon liraya yükseldi.
Türkiye’nin dev şirketleri açıklandı
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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