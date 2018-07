olarak kabul edilen(World Travel Awards:WTA) Türk turizm i, Avrupa kategorisindeoldu. WTA 2018'in Avrupa'nınEn İyileri listesindeyer alırken,İstanbul ve Muğla 'dan dakategorilerindeseçildi.iseAvrupa'nın en iyi oteli ilan edildi.'da düzenlenentörenindetoplamverildi.Kemer ilçesi Beldibi'ndebulunan Rixos Sungate,Avrupa'nın en iyi eğlence oteliseçildi. Belek'te bulunan TheLand of Legends Theme Parkise Avrupa'nın en iyi tema parkıoteli ödülünü aldı. Antalya 'dandiğer üç ödül ise'nın oldu. Cornelia DiamondGolf Resort & Spa, Avrupa'nınen iyi tam entegre resortu,Avrupa'nın en iyi lüks her şeydahil tesisi ve Avrupa'nın en iyilüks tesisi ödüllerini aldı.Törende İstanbul'daki otellere üç ödül verildi. Hotel Les Ottomans Avrupa'nın en iyi suit oteli seçildi. Conrad İstanbul Bosphorus Avrupa'nın en iyi şehir oteli ödülünü aldı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul ise Avrupa'nın en iyi oteli seçildi. The Residences at Mandarin Oriental Bodrum Avrupa'nın en iyi otel konutları, The Producer Villa - The Bodrum ise Avrupa'nın en iyi lüks villa oteli seçildi.