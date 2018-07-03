DÜNYADA 'Turizm Oscarları' olarak kabul edilen Dünya Seyahat Ödülleri'nde (World Travel Awards: WTA) Türk turizmi, Avrupa kategorisinde 11 ödülün sahibi oldu. WTA 2018'in Avrupa'nın En İyileri listesinde Antalya 5 ödülle ilk sırada yer alırken, İstanbul ve Muğla'dan da 3'er otel kategorilerinde Avrupa'nın en iyisi seçildi. Çırağan Palace Kempinski İstanbul ise Avrupa'nın en iyi oteli ilan edildi. Atina'da düzenlenen WTA 2018 Avrupa ödülleri töreninde toplam 133 dalda ödül verildi. Kemer ilçesi Beldibi'nde bulunan Rixos Sungate, Avrupa'nın en iyi eğlence oteli seçildi. Belek'te bulunan The Land of Legends Theme Park ise Avrupa'nın en iyi tema parkı oteli ödülünü aldı. Antalya'dan diğer üç ödül ise Cornelia Diamond Golf Resort & Spa'nın oldu. Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, Avrupa'nın en iyi tam entegre resortu, Avrupa'nın en iyi lüks her şey dahil tesisi ve Avrupa'nın en iyi lüks tesisi ödüllerini aldı.
CORNELIA
Törende İstanbul'daki otellere üç ödül verildi. Hotel Les Ottomans Avrupa'nın en iyi suit oteli seçildi. Conrad İstanbul Bosphorus Avrupa'nın en iyi şehir oteli ödülünü aldı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul ise Avrupa'nın en iyi oteli seçildi. The Residences at Mandarin Oriental Bodrum Avrupa'nın en iyi otel konutları, The Producer Villa - The Bodrum ise Avrupa'nın en iyi lüks villa oteli seçildi.
ÇIRAĞAN PALACE
LÜKS ODALAR
CORNELIA
Törende İstanbul'daki otellere üç ödül verildi. Hotel Les Ottomans Avrupa'nın en iyi suit oteli seçildi. Conrad İstanbul Bosphorus Avrupa'nın en iyi şehir oteli ödülünü aldı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul ise Avrupa'nın en iyi oteli seçildi. The Residences at Mandarin Oriental Bodrum Avrupa'nın en iyi otel konutları, The Producer Villa - The Bodrum ise Avrupa'nın en iyi lüks villa oteli seçildi.
ÇIRAĞAN PALACE
LÜKS ODALAR
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