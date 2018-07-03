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Şimdi de cep yakıyor

Şimdi de limon cep yakıyor
Patates ve soğan fiyatlarındaki oyundan sonra şimdi sıra limona geldi. Pazar yerinde limonun kilogramı 8-10 liraya çıkarken, tanesinin fiyatı 1.25-1.5 lira arasında değişiyor. Fiyat artışına, piyasada olmaması, mağaralarda depolanan limonların yüzde 20'sinin havaların yağışlı gitmesi nedeniyle çürümesi, ihracatın artması gerekçe gösteriliyor. Temmuz ayı sonunda taze limonun çıkmasıyla fiyatların düşmesi bekleniyor. İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, limonda bir rekolte düşüklüğü olmadığını, tam tersine bir artış olduğunu belirterek, "Ne üretim kaybı, ne de fiyat fazlalaşmasını açıklayan artışı var. Burada başka bir şeyin olduğunu görüyoruz" dedi.
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