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İstikrar altının ateşini düşürdü

İstikrar altının ateşini düşürdü
Altının gram fiyatı sonuçlarının ardından gerileyen nun etkisiyle geçen hafta yüzde 3.3 değer kaybetti. Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan , dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederek yılın ilk yarısında rekor üstüne rekor kırdı. 23 Mayıs'ta 204.9 lirayı gördü. Gram altın, seçim sonrası gerileyen dolar kurunun etkisiyle 183.30 liraya kadar geriledi.
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