Altının gram fiyatı seçim sonuçlarının ardından gerileyen dolar kurunun etkisiyle geçen hafta yüzde 3.3 değer kaybetti. Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederek yılın ilk yarısında rekor üstüne rekor kırdı. 23 Mayıs'ta 204.9 lirayı gördü. Gram altın, seçim sonrası gerileyen dolar kurunun etkisiyle 183.30 liraya kadar geriledi.
İstikrar altının ateşini düşürdü
Etiketler: DOLAR KURU , Gram altın , seçim
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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